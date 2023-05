Premio Exodus a Santerini per "strenua lotta all'antisemitismo"

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - "Sono onorata di ricevere questo premio dalla Spezia, una città con un coraggio civile e una generosità che mi rende davvero molto fiera". Lo ha detto Milena Santerini, docente di pedagogia e vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano, premiata questa sera alla Spezia con il premio Exodus per la "strenua lotta all'antisemitismo italiano ed europeo - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. È una giornata importante per la nostra comunità, un motivo di orgoglio. Pensavamo che la storia avesse insegnato, ma guerre e violenze avvengono ancora oggi. Dobbiamo capire se basta la memoria. Exodus è più che una tradizione, è un faro contro i pregiudizi e l'istigazione all'odio".

Consegnata anche una menzione cittadina a Maria Luisa Eguez, del Gruppo Samuel, per aver "promosso la conoscenza dell'ebraismo alla Spezia, raccogliendo le testimonianze di coloro che partirono di qui".

Nel dopoguerra molti ebrei scampati ai campi di concentramento partirono dalla Spezia verso Israele. La popolazione spezzina fu solidale con i profughi, sostenendoli e aiutandoli a interrompere il blocco imposto dall'Inghilterra sulle partenze. Dal Molo Pagliari salparono l'8 maggio 1946 le navi Fede e Fenice con a bordo 1.014 ebrei. Oggi alla Mediateca regionale spezzina era presente anche Orly Bach, nipote del comandante Arazi che nel 1946 sovrintese le operazioni relative alla partenza dal molo Pagliari. (ANSA).