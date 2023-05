Entro l'estate 400 nuovi infermieri nel Ponente ligure

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - "Entro l'estate si concluderà la selezione di 400 nuovi infermieri nel concorso unificato bandito dalle Asl 1 e 2 nel Ponente ligure, mentre nel Levante ligure si stanno concludendo ulteriori assunzioni e nell'area metropolitana genovese sono imminenti nuovi concorsi". Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola intervenendo alla presentazione della Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebrerà domani.

Gli infermieri operativi in Liguria sono oltre 14.300, di cui 11mila nel sistema sanitario regionale contando le 1.300 assunzioni effettuate lo scorso settembre.

"La Giornata internazionale dell'infermiere è l'occasione per ribadire come questa figura sia strategica per il nostro sistema sanitario regionale. Si sta avvicinando progressivamente la riorganizzazione del territorio attraverso ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali e la nascita del numero 116117 con il quale si fornirà lo strumento per la presa in carico della cronicità. Al centro di questa piccola rivoluzione c'è proprio la figura dell'infermiere", afferma Gratarola. (ANSA).