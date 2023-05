Droga e cellulari sequestrati nel carcere della Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - La Polizia penitenziaria della Spezia ha sequestrato in una cella occupata da alcuni detenuti cocaina, subotex (un oppioide utilizzato per trattare la tossicodipendenza, ndr) , un telefono cellulare, una scheda sim e un caricabatterie, Un ritrovamento che, secondo il segretario ligure del Sappe Vincenzo Tristaino, "inquieta non poco". Per il Sappe "è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia Penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà nel carcere della Spezia e nonostante tutto garantisce al meglio i compiti di sicurezza". Secondo i dati forniti da Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto Sappe da inizio anno sono stati fatti 8 'lanci' di materiale illegale destinato a detenuti (cellulari e schede sim) dall'esterno delle carceri liguri. (ANSA).