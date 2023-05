Caro affitti: in Liguria stanziati 500mila euro per 330 studenti

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - I posti alloggio per gli universitari fuori sede attualmente messi a disposizione dall'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento-Aliseo sono 1.015, di cui 990 a Genova e 25 per il polo universitario di Savona. In corso di realizzazione con il cofinanziamento ministeriale ci sono 309 alloggi a Genova mentre i posti alloggio per 3 progetti presentati nell'ambito del V bando della legge sul cofinanziamento da parte dello Stato sono 66 a Genova, 40 a Savona, e 57 a La Spezia.

Per i 309 posti a Genova, in fase di costruzione, è previsto un importo complessivo di 14 milioni di cui 3 milioni e 54 mila dal fondo strategico regionale. Sei milioni e 921mila euro è l'importo stimato per il progetto del quinto bando in convenzione con Università di Genova, per il quale Aliseo ha presentato un progetto ed è i attesa di capire se verranno assegnati i fondi. Per quanto riguarda il polo della Spezia il progetto a bando riguarda fondi per 2 milioni e 400mila euro in convenzione con Comune di La Spezia e Fondazione Promo studi Campus La Spezia.

I destinatari di contributi per l'affitto previsti da Aliseo sono 330 per l'anno accademico 2021-2022 per un ammontare di 470.699,40 euro. Il costo alloggi per borsisti è di 2.200 euro da settembre a luglio, cifra che viene trattenuta dalla borsa.

Per coloro che invece richiedono alloggio 'a pagamento' il costo mensile è di 250 euro per stanza singola, 200 per una doppia.

