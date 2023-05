Bimbi di 0-12 anni alla scoperta di 100 musei e spazi culturali

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - Il 13 e 14 maggio torna, con la 9/a edizione, la maratona italiana di attività ed eventi family friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 in oltre 100 musei e spazi culturali in tutta Italia. Tra le novità, due contest per famiglie e scuole ispirati uno al tema della paleontologia e l'altro a quello del viaggio: testi, disegni, video dovranno pervenire alla mail di Kid Pass tra il 12 e il 14 maggio.

Una maratona di oltre 100 eventi in presenza, organizzati in simultanea, in collaborazione con oltre 100 tra musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni, da nord a sud. L'iniziativa ha l'obiettivo di diffondere l'accessibilità della cultura a misura di bambino.

Tra le realtà aderenti ci sono i Musei Reali di Torino, Gallerie d'Italia di Milano, Torino, Napoli, il Museo Archeologico e il Duomo di Milano, il Muse di Trento, la Fondazione Musei Civici di Venezia e Ocean Space, l'Acquario di Genova, Palazzo Vecchio a Firenze e Aboca Museum a Sansepolcro (Arezzo), Explora a Roma, Città della Scienza di Napoli e molti altri.

Novità di quest'anno la partecipazione delle mostre di Dinosauri in Carne e Ossa, presenti a Gubbio, Fiumicino, Bitti, Napoli e San Lazzaro di Savena (Bologna).

Per l'occasione la sede di Mielizia - Consorzio Nazionale Apicoltori a Monterenzio (Bologna) aprirà le porte, per la prima volta, della collezione che raccoglie attrezzature usate dall'uomo, fin dall'antichità, per produrre e raccogliere il miele: un percorso unico, attraverso la storia dell'apicoltura, che si concluderà con una degustazione e un laboratorio di candele per i più piccoli.

Il programma delle attività della due giorni si svilupperà attraverso tre percorsi tematici anche con laboratori creativi per artisti in erba. (ANSA).