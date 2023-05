Arriva in Liguria la coppa del mondo di mountain bike

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Tappa ligure per la Uci Mountain Bike World Series, che dal 1 al 4 giugno vedrà due eventi in provincia di Savona: la Uci Enduro World Cup e la Uci Cross - Country Marathon World Cup. L'evento è stato presentato oggi dalla Regione Liguria alla presenza di una madrina d'eccezione, la due volte oro olimpico in mountain bike nel '96 e nel 2000 Paola Pezzo.

"Durante la mia carriera ho frequentato e mi sono allenata nel territorio del Finalese per diversi anni. Sono convinta che il percorso gara appena annunciato sarà in grado di valorizzare al meglio la disciplina e potenzialmente settare un nuovo standard per le gare marathon".

Cuore della Uci Enduro World Cup dall'1 a 3 giugno sarà Pietra Ligure e la sua rete sentieristica che già nel 2020 e 2021 aveva sopitato una tappa di EWS (Enduro World Series) e due edizioni della EWS-E (competizione dedicata alle mtb a pedalata assistita).

A Finalborgo invece si terrà il 3 e 4 giugno la Uci Cross - Country Marathon World Cup lungo un percorso gara di 100 km e 3000 mt di dislivello, percorso che coinvolgerà diversi comuni tra cui Vado Ligure che ospiterà sul proprio territorio le salite decisive della competizione.

"Siamo assieme al trentino Alto Adige l'unica altra regione italiana ad ospitare questa prestigiosa competizione - ha sottolineato Simona Ferro, assessore allo sport di Regione Liguria- e non è un caso che eventi di rilevanza internazionale come questo si svolgano proprio in Liguria. Il nostro territorio è davvero ideale per praticare gli sport outdoor a stretto contatto con la natura e immersi in paesaggi mozzafiato. Questo appuntamento ci permetterà di valorizzare ulteriormente la Liguria e le sue meraviglie, coerentemente con la candidatura a Regione Europea dello Sport 2025" (ANSA).