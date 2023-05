Arciere omicida si affida a legali di Fontana e Ruby

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che la notte tra l'1 e il 2 novembre ha ucciso con una freccia Javier Alfredo Miranda Romero, ha preso come avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa. I due legali hanno difeso, tra gli altri, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e Karima El Mahroug. I due avvocati hanno chiesto il rito abbreviato in vista del processo in corte d'assise fissato per il 23 giugno.

Si tratta di una richiesta tecnica: a Scalco sono contestate due aggravanti (quella dei futili motivi e dell'odio razziale) che non consentono il rito speciale. Se la corte d'assise dovesse però escluderle allora il maestro d'ascia potrà accedervi.

Romero, quella notte, era uscito a festeggiare con un amico la nascita del figlio. I due si erano messi sotto la finestra di Scalco. L'artigiano si era affacciato e li aveva mal apostrofati ("andate via negri di m...") perché a suo dire facevano baccano e avevano orinato contro il muro. I due amici gli avevano risposto e allora l'artigiano aveva preso l'arco e aveva montato la punta più letale che aveva in casa colpendo Romero.

Scalco era sceso in strada e aveva provato a estrarre il dardo. La vittima era arrivata in condizioni disperate in ospedale dove era poi morto. Scalco era stato scarcerato nelle scorse settimane e aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

L'uomo aveva mandato una lettera di scuse alla moglie della vittima e versato 10 mila euro come primo risarcimento. (ANSA).