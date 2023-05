A Sestri L. Iv ufficializza appoggio al candidato Pd Massucco

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 11 MAG - In finale di campagna elettorale Italia Viva si schiera ufficialmente, a Sestri Levante, a sostegno del candidato del Pd Marcello Massucco.

Raffaella Paita capogruppo in Senato per il partito di Renzi ha presentato i due candidati iscritti a Italia Viva Massimo Bixio e Lorenza Traverso che sono in lista con il candidato Massucco "Sosteniamo la continuità dell'amministrazioni comunali che per oltre un trentennio - ha detto Paita- hanno governato bene nonostante i due anni di pandemia. Ovviamente si dovrà puntare a migliorare le infrastrutture e a difendere il territorio sempre più fragile ''. (ANSA).