Toti a Sestri Levante per sostenere candidato sindaco Pistacchi

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Il presidente della Regione Giovanni Toti dopo la sua presenza alla presentazione delle tre liste del candidato Diego Pistacchi è tornato oggi a Sestri Levante (Genova) in chiusura della campagna elettorale.

"Possiamo farcela nell'impresa epocale di prendere uno dei pochi comuni da sempre in mano alla sinistra'' ha detto Toti che ha parlato della polemica sull'ospedale di Sestri. ''Non è vero che verrà impoverito - ha detto Toti - anzi il progetto della sanità in Liguria mira a specializzate i vari poli e soprattutto puntare alla qualità per impedire ai liguri di andare fuori regione per interventi che rientrano nelle nostre specialità. Il polo di Sestri avrà una serie di eccellenze per distinguersi da altre seguite nelle strutture del Tigullio''. Giovanni Toti ha poi concluso '' Se Diego Pistacchi non riuscirà a diventare sindaco al primo turno tornerò a sostenerlo al ballottaggio".

(ANSA).