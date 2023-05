Fico sostiene Giorgi a Sarzana, 'si può fare buona politica'

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "Se si fa buona politica nei comuni la si può fare nel Paese. Date un buon servizio ai cittadini e la ferita tra cittadini e istituzioni si può rimarginare". Lo ha detto Roberto Fico, ex presidente della Camera, durante una iniziativa elettorale del M5S a Sarzana a sostegno della candidatura di Federica Giorgi a sindaca.

"Soprattutto oggi che il governo lancia un'offensiva contro i più deboli - ha detto Fico -, cancellando il reddito di cittadinanza e impoverendo sanità e scuola pubblica". Il tema dell'ospedale è centrale nella campagna elettorale locale. "Il nostro ospedale ha purtroppo visto chiudere diversi reparti a causa dell' emergenza Covid - spiega Giorgi -, ma quello è un presidio che deve rimanere sul nostro territorio. Le persone non devono mettere mano al portafoglio per avere visite specialistiche".

Il Movimento Cinque Stelle si presenta insieme ad una lista di sinistra e rivendica di aver scelto la via dell'auto finanziamento. "La coalizione poteva essere più ampia, ma il Pd ha preso una decisione tutta sua senza sedersi ad un tavolo", dice il coordinatore regionale Roberto Traversi. Il movimento punta a migliorare il 14% delle ultime amministrative. "In caso di ballottaggio sarà il territorio a decidere". (ANSA).