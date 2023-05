Camion investe due pedoni, muore una donna

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Incidente mortale a Genova, in via Cornigliano, questa mattina. Un camion ha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne. Il secondo pedone è un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).