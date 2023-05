Cambiano i vertici della Lega Navale di Sestri Ponente

Cambio della guardia alla guida della Lega Navale Italiana di Sestri Ponente (Genova) che con i suoi 1400 soci e 465 posti barca è la piu grande d'Italia. Le elezioni sociali hanno decretato nuovo presidente Davide Ghiglione, alla carica di vicepresidente e consigliere allo sport Emanuele Picasso, segretario Andrea Contini, tesoriere Michele Cambiaso, consigliere alla sede nautica Franco Ronzitti, alla promozione sociale e attività culturali Lorenzo Danovaro, alla promozione della pesca sportiva Luca Torrazza, alla sicurezza Giuseppe Russo, consigliere Flavio Roncallo".

"Il nostro fiore all'occhiello è sicuramente l'attività rivolta ai portatori di handicap ed ai giovani - ha detto il neo eletto presidente Davide Ghiglione - abbiamo una decina di istruttori dedicati proprio per i diversamente abili con tre imbarcazioni appositamente attrezzate, poi vorrei rimarcare che sono oltre 250 i bambini delle scuole di Sestri Ponente che gratuitamente seguono i corsi di vela con Optimist e classe Laser. L'attività velica vede regate per i ragazzi, per i disabili e ovviamente per la vela d'altura per le imbarcazioni più grandi e, tra le attività sempre in crescita, la pesca sportiva''. (ANSA).