Sequestrato uomo per partita di droga non pagata, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Ha sequestrato un uomo e lo ha picchiato, insieme ad altre tre persone rimaste sconosciute, per una partita di droga non pagata. I carabinieri hanno arrestato il presunto autore, Samuele Pugliese, un uomo di 21 anni. Il giovane è accusato di rapina, tentata estorsione, sequestro di persona, lesioni. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Arenzano (Genova), coordinati dal pm Marcello Maresca, Pugliese insieme a tre complici avrebbe fatto irruzione a casa della vittima lo scorso 5 marzo, a Masone (Genova). I quattro, secondo l'accusa, lo hanno picchiato e minacciato con alcuni coltelli. Gli hanno preso un pc, un tablet e i telefonini e lo hanno caricato su un'auto. A quel punto lo hanno tenuto ostaggio per quattro ore portandolo a Genova Sampierdarena. Qui, sempre secondo l'accusa, lo hanno picchiato procurandogli traumi al volto. Pugliese, intercettato, avrebbe ammesso a una sua amica di essere stato pagato 1.500 euro dai tre per partecipare alla spedizione punitiva. Il pm ha emesso il fermo perché il giovane stava per andare in Spagna a lavorare. (ANSA).