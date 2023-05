Sequestrati a Genova 95mila giocattoli pericolosi

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - La guardia di finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane hanno sequestrato in aeroporto e in porto a Genova oltre 95 mila giocattoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute.

Una parte era dentro un container proveniente dalla Cina e destinato a una società della provincia di Milano. Un secondo carico, arrivato dallo Sri Lanka, è stato trovato dentro un magazzino merci del Colombo.

Dagli accertamenti è emerso che i giocattoli non rispettavano gli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Ue, perché senza la documentazione tecnica o senza la marcatura CE o, ancora, senza le informazioni identificative minime sul produttore e l'importatore. Altri giocattoli sono risultati pericolosi, secondo le analisi chimiche fatte nei laboratori delle Dogane, perché a rischio soffocamento per i bambini.

Alla fine sono stati sequestrati 95.544 giocattoli e sono state accertate violazioni amministrative per 60 mila euro.

