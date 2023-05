Samp in B, tifosi Genoa annunciano funerale dopo ultima partita

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - I festeggiamenti per la promozione in serie A e la contemporanea retrocessione della Sampdoria non sono ancora finiti tra i tifosi del Genoa. L'ultima sfida di campionato, in programma al momento venerdì 19 contro il Bari alle 20.30, vedrà infatti una coreografia speciale da parte della Gradinata Nord.

I tifosi però hanno anche annunciato via social l'intenzione di salutare con il classico funerale calcistico la caduta in B della Sampdoria.

"I funerali si svolgeranno il giorno 19-05-2023 presso Gradinata Nord, Luigi Ferraris, fino a Piazza De Ferrari, con corteo" hanno infatti scritto i tifosi copiando i classici manifesti funebri così come l'anno scorso fecero gli stessi tifosi blucerchiati.

La manifestazione goliardica, il più classico degli sfottò calcistici in caso di retrocessione di una delle due squadre cittadine, potrebbe però cambiare data o orario. Tutto dipenderà dalla Lega di B che potrebbe variare la programmazione dell'incontro tra Genoa e Bari così come già accaduto per la sfida di sabato prossimo del Grifone contro il Frosinone.

