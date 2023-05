Msc ricorda Franco Ardoino con evento dedicato al Gaslini

Domenica mattina, a bordo di Msc World Europa, si terrà "Mettiamoci all'opera", prima edizione di una speciale rassegna benefica organizzata in memoria di Franco Ardoino e dedicata al progetto accoglienza dell'Ospedale Pediatrico Gaslini, a sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti. A 9 mesi dalla scomparsa, la famiglia Ardoino e la Msc Foundation ricordano il fondatore del Ristorante Europa di Galleria Mazzini, "figura importante del mondo della cultura, del commercio e della beneficenza".

L'obiettivo della figlia Cristina, della moglie Giovanna e della nipote Diletta, spiegano gli organizzatori, è proseguire l'attenzione riservata da Franco Ardoino allo sviluppo di progetti sociali dedicati al sostegno di meritevoli realtà cittadine. Un impegno che ha caratterizzato l'azione di Ardoino.

Nel 2010 aveva collaborato all'organizzazione di "Jose Carreras per Genova", evento benefico contro la leucemia, poi l'impegno per "Mettiamoci all'opera", raccolta fondi di 300.000 euro per Ail, Gaslini e Areo, di cui Franco era socio fondatore. A seguire la promozione per il Centro Accoglienza del Gaslini. Era stato anche tra gli ideatori della Partita del Cuore al Ferraris e per celebrare i 30 anni del Teatro Carlo Felice aveva inventato speciali serate a base di semifreddo alla panera con offerte per il Gaslini. "La mia famiglia ringrazia Msc Cruises ed in particolare Daniela Picco e Gianni Onorato per aver reso possibile questa giornata - afferma Cristina Ardoino -. Abbiamo ricevuto adesioni da parte di chi lo ha conosciuto e stimato: anche a loro va la nostra gratitudine. 'Mettiamoci all'opera' racchiude il senso della vita di mio papà che, allo stesso modo, dedicava idee, energie e passione tanto alla sua professione quanto al suo impegno sociale". (ANSA).