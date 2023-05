Detenuto cerca di evadere dal pronto soccorso del San Martino

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Un detenuto del carcere di Marassi ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo aver ingerito alcune lamette per protesta, ha cercato di evadere dall'ospedale dopo essere andato in escandescenza ma è stato fermato, senza l'uso delle armi, dagli agenti della polizia penitenziaria presenti sul posto. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari.

"L'uomo, condannato a 23 anni per resistenza, ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce, atti persecutori , rapina, furto, danneggiamento e trasferito a Genova da Torino appena giunto al pronto soccorso del San Martino ha minacciato con una lametta il personale di Polizia Penitenziaria e un civile oltre a creare scompiglio nella sala d'attesa - denuncia Pagani -. L'episodio poteva avere conseguenze ben più gravi e mette ancora una volta a nudo la fragilità della sicurezza carceraria e le immani difficoltà della Polizia penitenziaria, fatte soprattutto di inadeguatezza degli organici e mancanza di equipaggiamenti" (ANSA).