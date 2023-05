Contro cardiopatia femminile campagna gratuita "Cuore di donna"

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Dal 5 al 20 maggio ecco "Cuore di Donna" la campagna gratuita organizzata dagli ambulatori medici "Synlab Il Baluardo" e rivolta a tutte le donne sane, tra i 35 anni e i 69 anni, interessate a prevenire la cardiopatia ischemica. Lo screening comprenderà analisi ematochimiche, misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico. A chiunque risulterà "a rischio" sarà proposto, sempre gratuitamente, un approfondimento clinico comprensivo di visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogramma.

La cardiopatia ischemica è, ancora oggi, il killer numero uno delle donne, più del cancro al seno o all' utero tanto da uccidere una donna su tre, per questo fare educazione sul rischio cardiovascolare femminile è fondamentale. A renderlo un killer silenzioso è soprattutto l'atipicità dei sintomi: le donne colpite da attacco cardiaco spesso presentano manifestazioni diverse da quelle maschili e facilmente assimilabili ai classici sintomi della sindrome menopausale.

"Le malattie cardiovascolari - spiega il cardiologo Giuseppe Bavastro - si presentano nelle donne in ritardo rispetto agli uomini. La donna fino alla menopausa è protetta dal cosiddetto ombrello estrogenico e, molto spesso, non sono colpiti i rami principali delle arterie del cuore ma il microcircolo; per questo motivo i sintomi sono diversi: il dolore può essere assente o presentarsi in altre sedi (stomaco, dorso, braccio destro), oppure manifestarsi attraverso stanchezza diffusa, nausea e mancanza di respiro. Ecco perché gioca un ruolo fondamentale la prevenzione, oltre uno stile di vita sano ed equilibrato". (ANSA).