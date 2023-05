Avvistata rara balenottera minore al largo della costa imperiese

Una rara balenottera minore è stata avvistata oggi dai ricercatori dell'associazione Delfini di Ponente, a circa due miglia al largo di Capo Nero, in provincia di Imperia. "Eravamo usciti in mare per monitorare la presenza di tursiopi e altri cetacei nelle acque del Ponente ligure durante una delle nostre uscite di ricerca, quando abbiamo avvistato una balenottera - spiega il ricercatore Davide Ascheri - Abbiamo capito subito, che si trattava di un animale più piccolo della solita balenottera comune e infatti, analizzando bene la conformazione, soprattutto le dimensioni e la colorazione tipica delle pinne laterali, ci siamo accorti, che si trattava di qualcosa di inaspettato: una balenottera minore".

"L'animale - spiega Ascheri - si stava alimentando con immersioni brevi e questo ci ha permesso di raccogliere moltissimi dati sul comportamento, cicli respiratori e materiale fotografico". Le dimensioni, stimate in circa 5 metri di lunghezza, indicherebbero che si tratta di un individuo giovane anche se ulteriori accertamenti verranno svolti nei prossimi giorni. L'area di avvistamento è stata subito segnalata alla Capitaneria di Porto di Imperia vista l'eccezionalità dell'evento. "Ciò che rende speciale questo avvistamento - conclude - oltre al fatto che si tratta di una specie molto rara, è che non è solita nuotare in queste acque a differenza della cugina balenottera comune. La balenottera minore è infatti considerata una specie occasionale nel Mar Mediterraneo che arriva dall'Oceano Atlantico passando per lo stretto di Gibilterra". (ANSA).