Auto in sosta su ciclabili, a Genova 670 multe in 4 mesi

Sono state 670, da gennaio ad aprile 2023, le sanzioni della polizia locale per auto in sosta su corsie e piste ciclabili, concentrate quasi tutte nel centro di Genova. A fornire il dato è stato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino rispondendo a un'interrogazione della consigliera Arianna Viscogliosi di Vince Genova, durante la seduta di oggi in consiglio comunale. Il problema è stato denunciato più volte dal gruppo Genovaciclabile e dalla Fiab.

Le 'bike lane' di via Sampierdarena e corso Sardegna tra le zone più colpite. "È evidente che il cambio culturale sull'impostazione della mobilità che l'amministrazione sta cercando di portare sul territorio porta inevitabilmente a un percorso di educazione, anche per chi continua a utilizzare i sistemi tradizionali - ha spiegato l'assessore Gambino -. E' un percorso che va fatto coi giusti passi. Sono anche aumentati in maniera esponenziale i percorsi ciclabili". Per quanto riguarda in particolare corso Sardegna, oggetto specifico dell'interrogazione di Viscogliosi, "stiamo facendo controlli costanti, anche lì c'è stato un incremento delle sanzioni. In tutto il 2022 erano state 19, nei primi tre mesi dell'anno siamo già a 12 sanzioni. Questo non significa che c'è stato un aumento di infrazioni ma piuttosto un'attenzione maggiore. Continueremo su questa strada", ha concluso Gambino. (ANSA).