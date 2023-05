A fuoco casa attore di Suburra, sgomberato stabile a Genova

Un incendio scoppiato nel pomeriggio a Genova in un appartamento di proprietà dell'attore comico e regista Marcello Cesena, e affittato a un altro attore, Aleph Gianluca Viola, che è stato Teo in 'Suburra la serie', ha impegnato per ore i vigili del fuoco e costretto gli altri abitanti dello stabile a lasciare per il momento le loro abitazioni. Nessuno è rimasto ferito.

Il rogo nell'appartamento di Cesena, noto per la gag 'Sensualità a corte' dove interpretava la parte di Jean Claude nella trasmissione Mai dire gol, è scoppiato per cause in via di accertamento mentre era vuoto. Situato in via Maddalena, pieno centro storico, poco distante da Palazzo Tursi, sede del Comune, è abitato da Aleph Gianluca Viola, che ha preso parte anche a 'Non uccidere' e 'Doc - Nelle tue mani', con i due figli e la compagna Deniz Özdoğan, attrice anche lei.

Sono quindici in tutto le persone che non potranno fare rientro nelle loro abitazioni fino al completamento delle indagini sulla stabilità del palazzo come ha confermarlo l'assessore alla protezione civile Sergio Gambino. Tredici hanno trovato posto da amici e parenti mentre altri due potrebbero trovare ospitalità in strutture messe a disposizione del comune.

In un primo momento le fiamme sono state domate ma secondo quanto appreso è ripartito un focolaio. Il rogo si è propagato ad altri due appartamenti e al tetto. (ANSA).