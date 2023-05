A fuoco appartamento in centro storico a Genova

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento all'ultimo piano di un edificio in via della Maddalena, nel cuore del centro storico di Genova.

L'appartamento, secondo le prime informazioni, era vuoto. Erano in corso lavori sulla facciata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Non si registrano feriti o intossicati nonostante la coltre di fumo che si è levata. La polizia locale ha chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Allontanate dall'edificio tre persone.

A prendere fuoco è stata la casa dell'attore comico e regista Marcello Cesena, famoso per la gag 'Sensualità a corte' dove interpretava la parte di Jean Claude, resa celebre dalla trasmissione Mai dire gol. L'appartamento è affittato ad altre persone. In un primo momento le fiamme sono state domate ma secondo quanto appreso è ripartito un focolaio. Il rogo si è propagato ad altri due appartamenti e al tetto. Ora l'edificio è vuoto. Indagini sono in corso per capire da dove siano partite le fiamme.