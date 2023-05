Ossa trovate a Casella, si indaga per istigazione suicidio

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - C'è una svolta nell'inchiesta sul ritrovamento, la scorsa estate, di una mandibola e di altre ossa vicino al torrente Scrivia, a Casella. Il pubblico ministero Valentina Grosso ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio ma, soprattutto, ha deciso di inviare i reperti al Ris di Parma per capire a chi appartengano quei frammenti ossei.

A "rivendicarle" sono tre famiglie di tre persone scomparse tra il 1995 e il 2008. In particolare la famiglia di Maria Imparato, la donna di 49 anni sparita da Casella il 14 febbraio 1995, con addosso le ciabatte e la pelliccia e 200 mila lire. E poi i parenti di Giovanni Trucco, 85 anni scomparso da Montoggio nel 2007 e quelli di Riccardo Lorenzello, 93 anni sparito da San Fruttuoso nel 2008. Tutti e tre avevano in comune una cosa: un dente di metallo, come quello della mandibola ritrovata vicino al fiume.

A febbraio nella stessa zona sono state trovate altre ossa e ora gli investigatori vogliono capire se sono di una persona o di un animale. Per questo saranno mandate ai Ris insieme alla mandibola. "Pensiamo che aver unito in unico fascicolo la documentazione inerente la mandibola ritrovata a fine agosto 2022 e le ossa ritrovate a febbraio 2023 - dicono Daniela e Sabrina Roccu, le figlie di Maria Imparato - sia stata una decisione importante.

Far analizzare entrambi i reperti dal Ris di Parma per noi familgie è un grande sollievo, visto che inizialmente sembrava che questo esame dovesse essere a carico nostro. Dato che non si dovrebbe escludere una qualsiasi forma di reato, ci auguriamo che sempre il Ris di Parma si occupi del prelievo del nostro Dna per il confronto con quello dei due reperti".

La mandibola era stata trovata da un uomo mentre passeggiava e aveva avvisato la polizia locale che a sua volta aveva attivato la procura. Dopo alcuni mesi erano state trovate altre ossa. Per quest'ultimo ritrovamento erano intervenuti i carabinieri della stazione e quelli del nucleo investigativo.

(ANSA).