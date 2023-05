Lega B: posticipato l'orario di Frosinone-Genoa

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Cambia orario la partita Frosinone-Genoa, valida per la 37/a giornata del campionato di serie B: avrà inizio alle ore 16,15 di sabato prossimo, 13 maggio, e non più alle ore 14, come da precedente calendario. Lo ha disposto la Lega di Serie B. Entrambe le squadre hanno già conquistato la matematica promozione in serie A. (ANSA).