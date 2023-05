Genvision XX23, serata finale al Teatro Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Serata finale, venerdì 12 maggio alle 20, al Teatro Carlo Felice del talent show Genvision XX23, la sfida tra gli istituti secondari di secondo grado che dal 2018 coinvolge gli studenti e da quest'anno dodici scuole della Liguria. La manifestazione è organizzata da GV Network, ha il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria e il sostegno di Coop Liguria, Kaplan International Languages, Fondazione Compagnia di San Paolo e altri. Le scuole finaliste, i cui talenti si sfideranno per vincere il titolo di 'Voce emergente della Liguria' sono il Liceo Pertini, lo Scientifico Cassini, lo Scientifico Da Vinci, il Classico D'Oria, il Classico e Linguistico Mazzini, l'Istituto Montale, il Majorana-Giorgi, l'Istituto Calvino e il Liceo Linguistico Deledda di Genova, lo Scientifico Orazio Grassi di Savona, lo Scientifico Arturo Issel di Finale Ligure e lo Scientifico Marconi-Delpino di Chiavari.

Quest'anno, il tema di Genvision è incentrato sulla crescita personale, la realizzazione di sogni, ambizioni e la fiducia in se stessi, con particolare riferimento al disagio che i ragazzi, soprattutto la generazione Z, stanno attraversando in questo periodo. Proprio sul tema della realizzazione si conferma anche quest'anno la collaborazione fra Genvision e Orientamenti On Air, il canale della Regione Liguria che racconta i sogni dei giovani liguri, in vista del festival Orientamenti. Ad arricchire la serata i cantanti liguri Olly e Sethu. Dodici i giovani talenti che si esibiranno sul palco del Carlo Felice presentando cover. Soltanto tre su dodici saranno in finale. Le esibizioni saranno giudicate dalla giuria tecnica e dalla giuria social. La giuria tecnica è composta da esperti del settore musicale e artistico: ne fanno parte Olly e Sethu, oltre a Jiz, produttore e fratello di Sethu, il musicista Rachid Bouchabla, fondatore dell'etichetta discografica "Pioggia Rossa" con Lorenzo Olcese, anch'egli in giuria, la responsabile eventi del Comune di Genova Milena Palattella e la soprano Giorgia Rotolo.

La giuria social è invece composta dai content creator e volti di TikTok Francesco Posa, Ufozero2 e Mirko Magliocco, oltre a due ospiti ancora segreti. (ANSA).