Fine pandemia: in Liguria nuove regole per tamponi e mascherine

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - La Liguria ha reso uniforme su tutta la regione l'utilizzo di tamponi e mascherine nelle strutture sanitarie dopo la dichiarazione di fine emergenza da parte dell'OMS e l'ordinanza del ministro Schillaci. L'obbligo di mascherina rimane per lavoratori, utenti e visitatori nelle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi mentre viene raccomandato all'interno degli altri reparti sanitari. L'obbligo di indossare le mascherine si estende anche ai lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali. Cambiano anche le regole per i tamponi che verranno effettuati in pazienti con sintomi compatibili con diagnosi di Covid.

"Quello di cui siamo orgogliosi è che siamo la prima regione che regolamenta in modo uniforme le pratiche Covid dopo la chiusura della pandemia da parte dell'Oms e quindi comportamenti e atteggiamenti coerenti in tutti i nostri pronto soccorso dove la tamponatura per il Covid avviene solamente in casi specifici - ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti -.

Dopo essere stati protagonisti durante il periodo della pandemia con i monoclonali, di cui siamo stati i principali utilizzatori in Italia, e nella campagna vaccinale con il nostro 'prenota vaccino' sistema d'eccellenza, diventato poi ispirazione di quel prenoto salute che oggi sta lavorando per ridurre le liste d'attesa, adesso facciamo un ulteriore passo".

"Era ora che si potesse parlare di fine pandemia - ha aggiunto l'assessore alla sanità regionale Gratarola- perché abbiamo cominciato tre anni fa e abbiamo lavorato direi bene, nel senso che tutto il servizio sanitario e tutto quello che doveva essere messo in atto è stato messo in atto. Certamente non senza difficoltà e con numeri molto importanti. La regione Liguria è stata tra le regioni che maggiormente è stata colpita da questa pandemia. Certamente gli ospedali hanno pagato un pegno enorme che è stato quello che per due, tre anni non hanno potuto svolgere le attività che sono consone di queste strutture. Questo significa non un liberi tutti, ma un ritorno progressivo alla normalità, sempre con un occhio alla sicurezza pazienti fragili". (ANSA).