Fine pandemia: Bassetti, ora tamponi solo a chi ha sintomi

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - La fine dell'emergenza pandemica ha portato a nuove regole che in Liguria sono state spiegate tra gli altri dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"L'emergenza è finita e devo dire che noi, come Dear e come regione Liguria, le nuove regole le avevamo già anticipate. Sono quelle della convivenza con un virus profondamente diverso. La diagnostica si riserva unicamente a chi ha dei sintomi e vanno a cadere tutti quelli che erano i tamponi, diciamo di screening: cioè quello che arrivava al pronto soccorso per una causa diversa da un'infezione respiratoria come per il trasferimento da un reparto ad un altro o da un'altra struttura. Questa è una raccomandazione importante. Credo che faccia scuola a livello italiano perché a quello che mi consta questo dovrebbe essere uno dei primi documenti italiani che in qualche modo derubricano il tampone di screening".

Il professor Bassetti però raccomanda ancora l'utilizzo in alcuni casi specifici della mascherina. "La mascherina rimane un presidio di protezione individuale fondamentale per quando si è a contatto con le persone fragili come le persone anziane. Il che vuol dire che si parla di contatto, se uno viaggia in un corridoio, in una zona di ristoro, in una sala medica o una sala infermieristica la mascherina, se se la vuole mettere se la metterà, ma è diverso dire che c'è un obbligo di utilizzo - ha sottolineato Bassetti-. Quindi anche su questo punto credo che la Liguria si ponga in maniera unica a livello italiano, c'è stato sicuramente più coraggio anche su questo, come già avevamo avuto su molte altre cose nella gestione del Covid. Rimane da parte nostra una forte raccomandazione dell'utilizzo della mascherina, sia per gli operatori sanitari che per i visitatori in presenza di sintomi respiratori ed è quello che la pandemia ci dovrebbe avere insegnato. Se hai la tosse, se hai un raffreddore e devi andare a lavorare o se devi andare a visitare una persona in un qualunque posto o anche sull'autobus è meglio se la mascherina te la metti". (ANSA).