Comune Chiavari stretta su rifiuti e decoro urbano

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Stretta del Comune di Chiavari su rifiuti e decoro urbano. Proseguono i controlli nel centro storico e nei quartieri cittadini. Da inizio 2023 a fine aprile sono 54 le sanzioni effettuate dagli agenti del comando di Polizia Locale tra mancata raccolta delle deiezioni canine, imbrattamento della sede stradale, abbandono dei rifiuti e di veicoli. 49 quelle degli eco-ausiliari di Aprica, in servizio da febbraio.

"Il comando di Polizia Locale, grazie anche all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, ha identificato e sanzionato i responsabili di gesti di inciviltà che danneggiano l'intera comunità - spiega l'assessore alla Polizia Locale, Paolo Garibaldi - Andiamo avanti con il monitoraggio delle aree più sensibili, con la raccolta delle segnalazioni e con le attività di verifica per aumentare il decoro cittadino e limitare la produzione di rifiuti non differenziati".

"Lavoriamo per migliorare l'attività di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti, cercando di fornire supporto e assistenza ai cittadini in modo tale da conferire correttamente secondo il calendario in vigore - ha detto il consigliere Emanuele Sanguineti - Gli eco-ausiliari, figura prevista dal contratto con il gestore e dotata di poteri sanzionatori tramite decreto sindacale, intervengono sia con attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, sia per vigilare e sanzionare i comportamenti scorretti come conferimenti, esposizioni sbagliate e abbandoni sul territorio comunale. Due le unità in forza durante il periodo invernale che saliranno a tre in estate. Lo scopo di queste figure è quello di supportare il processo di gestione integrata dei rifiuti nei suoi nodi più delicati - ha concluso - A breve, ad esempio, riprenderà anche la task force istituita per accompagnare i cittadini verso un corretto processo di posizionamento della frazione umida all'interno del mastello per contenere le predazioni da parte degli animali selvatici" (ANSA).