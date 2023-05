Carige: ex ad Fiorentino e banca mandati a processo a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Sono stati mandati a processo l'ex ad di Carige Paolo Fiorentino, l'allora responsabile della tenuta delle scritture contabili Mauro Mangani, e la stessa banca, per la vicenda che riguarda la semestrale del 2018 e la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare sofferenze (crediti non performing) per centinaia di milioni.

A disporre il rinvio a giudizio, accogliendo la richiesta del pm Paolo Filippini, è stato il gup Giulio Fanales. Il dibattimento in cui tra le parti civili, accanto a parecchi risparmiatori, ci sarà Malacalza Investimenti, si aprirà il prossimo 21 settembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale.

Le accuse sono manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali in quanto, sintetizzando il capo di imputazione, nella semestrale sarebbero state indicate "rettifiche non corrispondenti al vero per 39.7 milioni di euro" e, invece, sarebbe stato omesso di "fornire nelle note illustrative le richieste formulate" dagli ispettori della Bce "pari a 254,7" milioni di euro di rettifiche. Inoltre dal 3 al 13 agosto sarebbero state comunicate notizie false al mercato "idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria" di Carige. (ANSA).