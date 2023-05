Carcere non fu costruito per funzionar chiesti 4,8 mln di danno erariale

(ANSA) - SAVONA, 08 MAG - La Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Liguria ha contestato a 18 funzionari pubblici un presunto danno erariale di 4.8 milioni di euro per la mancata costruzione del carcere di Savona. La Guardia di finanza di Genova, delegata dalla Procura contabile ligure, ha ricostruito la vicenda che ha origine negli anni Novanta quando dopo una gara pubblica, venne stipulato il contratto di appalto che prevedeva la costruzione del nuovo istituto penitenziario sulle alture di Savona. Dopo la consegna dell'area all'impresa aggiudicataria, erano sorte le prime contestazioni in merito alla concreta realizzazione dell'opera e ai reali costi da sostenere, poiché la zona prescelta era caratterizzata, oltre che da un terreno particolarmente accidentato e da una folta boscaglia, anche dal passaggio di due elettrodotti e un gasdotto. Ne è nato un contenzioso che ha poi visto la condanna giudiziale della parte pubblica, che nel frattempo aveva risolto il contratto, al risarcimento del danno per oltre 4.2 milioni di euro a favore dell'impresa aggiudicataria. La Procura Regionale della Corte dei conti della Liguria, a conclusione delle indagini, ha emesso l'invito a dedurre con il quale ha costituito in mora 18 funzionari, ai quali ha contestato, oltre all'importo della condanna al risarcimento anche il danno per il disservizio cagionato all'Amministrazione della Giustizia per gli extracosti che ha dovuto sostenere a causa dell'assenza, in provincia di Savona, di una struttura carceraria. (ANSA).