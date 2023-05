Bellucci senior consultant Genova capitale internazionale danza

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Il sindaco Marco Bucci ha conferito a Jacopo Bellussi l'incarico di senior consultant per il progetto di valorizzazione di "Genova capitale internazionale del balletto". Bellussi, primo ballerino di Hamburg Ballet, una delle compagnie di danza più prestigiose al mondo, è stato protagonista di diversi gala a scopo benefico organizzati in collaborazione con il Comune di Genova, l'ultimo dei quali si è svolto nel marzo scorso.

"È un onore conferire questo incarico a Jacopo Bellussi, ballerino genovese di livello mondiale, salito sui palcoscenici più prestigiosi senza mai dimenticare le proprie origini - ha detto Bucci - Sono certo che l'esperienza e la visione di Jacopo forniranno un forte impulso nella realizzazione di eventi in grado di riportare la grande danza nella nostra città. Genova è pronta ad ospitare i principali ballerini delle maggiori compagnie europee per rendere omaggio a una disciplina straordinaria come la danza".

"Contribuire a riportare Genova al centro della scena internazionale, quale punto di riferimento per la danza, è per me una sfida e un onore - ha detto Bellussi - Metterò tutto l'impegno e la passione nello sviluppo del progetto del Festival del Balletto di Nervi, affinché questo importante evento torni a rappresentare un appuntamento fisso per le più grandi compagnie nel panorama mondiale del balletto e possa riportare a Genova i numerosi turisti amanti della danza". (ANSA).