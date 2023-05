Giovane motociclista morto in incidente a Finale Ligure

Un giovane di 18 anni, Andrea Mileto, è morto la scorsa notte a Finale Ligure in un incidente stradale nei pressi della Caprazoppa, sul rettilineo dell'Aurelia in prossimità del confine con Borgio. La sua moto si è scontrata frontalmente con un'auto. Sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca finalese ma non sono riusciti a salvarlo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto è giunta anche la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso oltre ad una squadra di vigili del fuoco.

Il 18enne, con un fratello gemello viveva a Ranzi (frazione di Pietra Ligure) e frequentava l'istituto Falcone di Loano. Il padre Antonino, conosciuto in zona, è responsabile di un punto vendita di materiali per l'edilizia. Da chiarire la dinamica dello scontro. (ANSA).