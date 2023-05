La comunità anglicana di Genova onora re Carlo III

Al motto di 'God save the king!', un lungo applauso e il brindisi finale della comunità anglicana di Genova riunita nella chiesa del Santo Spirito per la diretta streaming dall'abbazia di Westminster ha accolto l'incoronazione di re Carlo III, il successore della regina Elisabetta. Un centinaio i presenti tra bandiere del Regno Unito, corone di fiori tra cui quella del Consolato della Repubblica del Senegal, bevande e dolci tipici preparati per l'occasione.

"Partecipiamo a un evento storico, il nostro nuovo re ha dimostrato la sua lungimiranza iniziando più di cinquanta anni fa a impegnarsi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, re Carlo III è un vero faro per l'ecologia e la sostenibilità - sottolinea la console onoraria della Gran Bretagna a Genova Denise Ashing Dardani -. A 28 anni ha creato strutture per aiutare i giovani in difficoltà, è protagonista in più di 400 organizzazioni benefiche. Il suo interesse per l'ambiente e il futuro del pianeta riflette una sincera preoccupazione". Dardani cita un aforisma di re Carlo: "Credo appassionatamente che tutti abbiano una particolare abilità data da Dio: abbi sempre fiducia in te stesso e credi nei tuoi sogni". "God save the king!", conclude.

"É una giornata simbolica per la città di Genova, una giornata storica per tutti nel mondo - commenta l'assessore al Marketing territoriale per il Comune di Genova Francesca Corso -. C'è da sempre un forte rapporto tra Genova e la Gran Bretagna. Un legame storico sancito anche dalla bandiera di San Giorgio".

"Trent'anni fa ero prete in una piccola chiesa nel Regno Unito e una studentessa all'Università del Galles lavorava con re Carlo quando era principe del Galles - ricorda il reverendo della chiesa anglicana di Genova Tony Dickinson -, mi testimoniò il suo interesse per l'ecologia, quando non era ancora di moda".

Tra le curiosità organizzate a Genova per l'incoronazione la gelateria 'Galata' ha preparato un gusto ispirato alla torta 'banoffee pie', tra le preferite di re Carlo III e il negozio d'abbigliamento in stile inglese 'Ghiglino 1893' ha messo in palio un viaggio per Londra tra chi oggi farà acquisti. (ANSA).