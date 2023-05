Geo Barents a Spezia, sbarco ultimato

È ultimato lo sbarco dei 336 migranti, tra cui 52 donne (tre incinte) e 80 minori (molti non accompagnati) dalla Geo Barents, la nave della ong Medici Senza Frontiere arrivata ieri nel porto della Spezia.

A bordo a fine mattinata c'erano ancora una cinquantina di persone. Le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio.

Circa 130 migranti hanno passato la notte nel punto di accoglienza allestito a SpeziaExpò, il palafiere della città. I pasti sono stati offerti dall'Osteria della Corte, che era intervenuta anche nel gennaio scorso, in occasione del primo attracco della Geo Barents. Nella notte alcune persone hanno avuto necessità di cure mediche e sono state trasferimento in ospedale, ma non sono segnalate patologie severe e si tratti di pochi casi. I bambini, ospiti della struttura con le famiglie, hanno avuto modo di giocare con i volontari.Già alcuni gruppi nella serata di ieri e stamani sono partiti a bordo degli autobus, per le destinazioni fuori regione che non sono state rese note dalla Prefettura spezzina.

"Oggi pomeriggio partiranno 156 persone, destinate a regioni limitrofe. Le donne sono già partite e sono destinate a una collocazione segreta per la loro sicurezza. L'obbiettivo è di far partire un altro pullman stasera. Contiamo di concludere le partenze entro domani". Lo ha detto il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini all'esito dello sbarco dalla Geo Barents degli ultimi 50 profughi. "I minori non accompagnati sono 42 - ha concluso Inversini -, nell'ambito dell'assistenza della Caritas spezzina ne rimarranno nove. Gli altri sono destinati ad altre città della Liguria, alcuni anche a Genova". "Dopo questa difficile esperienza, tutti i sopravvissuti ora hanno solo bisogno di ricevere le cure e la protezione adeguate. Auguriamo loro il meglio per il resto del viaggio - così Medecins sans frontieres in un tweet -. In conformità con il diritto internazionale, è fondamentale che tutti i sopravvissuti sbarchino al più presto in un luogo sicuro. Il governo responsabile deve fare ogni sforzo possibile per ridurre la durata della permanenza dei sopravvissuti sulla nave che li assiste, in linea con le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare. La decisione di assegnarci un porto lontano conclude Msf - non tiene conto del benessere dei sopravvissuti appena soccorsi".

"Stiamo fornendo il supporto necessario. Abbiamo distribuiti i pasti, che sono stati offerti dall'Osteria della Corte. Anche le pizze per i volontari sono state donate da alcune pizzerie. C'è una grande solidarietà di cui siamo grati. Abbiamo cercato di fare squadra per dare una risposta umile ed efficace". Don Luca Palei, direttore Caritas diocesana della Spezia, fa il punto a SpeziaExpo, dove sono impegnati su più turni 100 tra operatori, mediatori e volontari Caritas. "Abbiamo fornito anche il supporto psicologico, qualcuno ha chiesto già il ricongiungimento con familiari, altri si sono messi in contatto con la famiglia di origine". Il sacerdote riferisce di storie di grande difficoltà che sono state raccolte tra i 336 migranti della Geo Barents partiti dalla Libia. Tra di loro anche famiglie curde, un siriano che è in viaggio dal 2014, storie di violenza e soprusi. "Un ragazzo di 22 anni eritreo ci ha raccontato di essere rimasto in Libia per 5 anni. E ci ha detto che in queste poche ore qui da noi ha ricevuto più sorrisi dei 5 anni passati in Libia".

"Speriamo di riuscire a far partire un ulteriore gruppo per Milano entro questa sera di modo che qui questa notte possano restare alla Spezia 70-80 persone. Domani per mezzogiorno pensiamo di aver concluso tutto". Lo ha detto il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini all'esito delle operazioni di sbarco, fotosegnalamento e ricovero nel centro allestito al PalaFiere della Spezia dell'ultimo gruppo di migranti sbarcati dalla Geo Barents.

Intanto l'equipaggio della Geo Barents si sta preparando per lasciare La Spezia: dopo le operazioni di sanificazione e bunkeraggio, una volta consegnata la scatola nera alle forze dell'ordine cui il comandante della nave ha fornito le alcune informazioni, la nave sarà pronta per ripartire. Secondo quanto appreso, dovrebbe mollare gli ormeggi domani pomeriggio.