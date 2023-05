Genova in A, battuto l'Ascoli e il Bari pareggia a Modena

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Missione compiuta. Il Genoa batte l'Ascoli 2-1 grazie ai gol di Bani e Badelj, rete degli ospiti di Marsura e conquista la matematica promozione grazie al pareggio del Bari che a Modena non va oltre l'1-1.

Gara comunque non semplice per la squadra di Gilardino, obbligato in tribuna dalla squalifica, contro un'Ascoli che ha impegnato i rossoblù sfiorando nel secondo tempo anche il pareggio. Genoa in vantaggio al 17' del primo tempo grazie a Bani il più veloce a raccogliere il pallone dopo che un colpo di testa di Sturaro era finito sulla traversa. Grifone che sfiora il raddoppio con Strootman in due occasioni ma nel finale di tempo Martinez devia sulla traversa una rovesciata di Mendes salvando il risultato.

Nella ripresa Gudmundsson avrebbe il pallone del raddoppio ma solo davanti a Leali si fa respingere la sfera. Al 18' il raddoppio: punizione a spiovere di Strootman, Dragusin rimette in mezzo di testa e Badelj batte a rete.

Al 17' Leali stende in area Sabelli, rigore netto che Coda però si fa respingere dal portiere ospite. Così dal possibile 3-0 si passa al 2-1. Breda prova a cambiare e si gioca la carta Marsura che appena entrato accorcia su assist di Collocolo.

Nel finale l'attesa è tutta per il risultato di Modena e quando arriva la notizia che al Braglia è finita 1-1 la festa può cominciare. Per la prima volta il Genoa torna in serie A dopo appena un anno, non ci era mai riuscito al primo colpo.

(ANSA).