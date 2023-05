Dolce & Gabbana acquistano il Caffè Excelsior a Portofino

(ANSA) - PORTOFINO, 06 MAG - Dolce & Gabbana hanno acquistato lo storico Caffè Excelsior a Portofino. Gli stilisti intendono replicare il locale di Milano e trasformare il locale nella Piazzetta conosciuta in tutto il mondo in un fashion caffè.

Bocche cucite nel borgo su quello che sarà l'evento mondano dell'anno. Si parla di una sfilata sotto le stelle preceduta, il giorno prima, da una festa riservatissima nelle ville dei due stilisti, tra queste, quella di Trossi Fracassi che aveva affittato anche Silvio Berlusconi. Il giorno dovrebbe essere il 26 maggio. E questo fa pensare che D&G, al momento, rinunceranno a fare grandi interventi nel locale (arriveranno a fine stagione), puntando solo sugli arredi. Tra poco cadranno i veli e se ne saprà di più, ma intanto Portofino, tra vip e ordinanze antidecoro e antiaffollamento, continua a far parlare di sè.

L'anno scorso Dolce & Gabbana avevano animato il borgo "sponsorizzando" il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Baker: l'occasione era stata l'apertura di un temporary store nei locali della Galleria d'Arte e affittando un locale comunale come "base operativa" per le sarte a servizio della clientela.

Il Caffè Excelsior compirà 100 anni nel 2024. Era stato aperto da Santino Repetto, bisnonno dell'attuale vicesindaco, Giorgio D'Alia. La moglie di Santino, Lia inventò nel 1942 il geleto divenuto icona di Portofino, il PaciugoQui è nato il Paciugo, gelato di crema, gelato di lamponi, con panna e lamponi freschi e granatina. Dopo la lunga gestione della famiglia Repetto-Nannicini, ce ne sono state altre ed ora è la volta di Dolce & Gabbana. Il Caffè Excelsior, nel tempo, si è trasformato da luogo di ritrovo di famiglie, di personalità della cultura e vip in locale per turisti. Ora la svolta che imporranno Dolce & Gabbana. (ANSA).