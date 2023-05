Lo Spezia si butta via, errori e sfortuna, la Cremonese vince 2-0

Finisce con il risultato di 2-0 la sfida salvezza dello Zini tra Cremonese e Spezia. Una partita delicatissima per tutte e due le squadre. Soprattutto per i padroni di casa probabilmente all'ultimo disperato tentativo di tenere accesa la fiammella della speranza. Per lo Spezia, ormai braccato dal Verona al quartultimo posto, un brutto tonfo che conferma un momento di grande appannamento, segnato soprattutto da errori sottoporta e un da un po' di sfortuna (traversa di Shomurodov nega l'1-1, come quella di Verde a Bergamo ha negato il 3-3). Per la squadra di semplici un punto nelle ultime 5 gare e il rischio retrocessione diventa concreto La festa è per la squadra di Ballardini che ancora una volta sta cercando di compiere il miracolo di salvare una squadra presa in totale difficoltà e all'ultimo posto.

La gara è stata decisa da un gol per tempo, con una Cremonese più cinica rispetto a uno Spezia che ha comandato per lunghi tratti della gara e che ha trovato un grande Carnesecchi a dire no in almeno tre clamorose occasione. Alla squadra di Semplici non è servito neppure il rientro dell'attaccante Nzola, inserito nella ripresa, per trovare la via del gol (nonostante i 13 calci d'angolo calciati). Decisivi Ciofani e Vasquez autori di due gol pesantissimi.

Nel giro di un minuto è lo Spezia ad andare vicinissimo al gol. Servono due miracoli di Carnesecchi tra il 10' e l'11' per dire no a Amian (diagonale sinistro) e Wisniewski (colpo di testa). Lo Spezia è padrone del campo ma non concretizza e la Cremonese sfrutta al meglio un errore della difesa ligure per passare in vantaggio. I centrali difensivi Ampadou e Wisniewski si scontrano tra loro fornendo di fatto un assist a Ciofani davanti al portiere. L'attaccante, con la maschera protettiva dopo la frattura al naso, controlla e infila di sinistro portando in vantaggio i grigiorossi.

Nella ripresa parte subito forte lo Spezia che con Shomurodov colpisce la parte bassa della traversa. Risponde Benassi a 20' dalla fine da buona posizione senza opposizione in area ma il suo destro è debole è salvato dalla difesa ospite. La Cremonese spinge e al 31' trova il gol del 2-0. Bella punizione di Galdames da destra e colpo di testa vincente del difensore Vasquez che mette la palla sotto la traversa. Lo Spezia prova il tutto per tutto sbilanciandosi in avanti ma senza mai arrivare al tiro, è invece Okereke che impegna Dragowski in contropiede prima del triplice fischio. (ANSA).