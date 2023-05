Genoa in A: Gilardino, 'festa sia, ma non era scontato'

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - "Sono tre notti che non dormo. Alle 4, 4.30 mi ritrovavo a guardare il cellulare". Alberto Gilardino ha appena compiuto l'impresa di riportare il Genoa in A l'anno successivo alla retrocessione. Nessun allenatore nella ultracentenaria storia del club rossoblù ci era mai riuscito.

"Non era semplice - prosegue - e i pensieri sono tanti. Penso alla squadra, ai ragazzi, alle responsabilità che avevamo per la nostra gente. Ma ora bisogna festeggiare e anche tanto. E' stata una cavalcata incredibile e di questo devo dare merito a tutti, dai giocatori allo staff, a chi ha lavorato dietro le quinte e naturalmente al nostro popolo sempre unico come oggi".

Una vera e propria impresa quella di Gilardino arrivato ad interim dalla Primavera, promossa peraltro anch'essa proprio oggi, che dopo aver preso la squadra quinta l'ha trascinata alla promozione diretta a suon di vittorie e con una sola sconfitta.

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché quando ho preso la squadra in mano, a dicembre, non era così scontato arrivare a due giornate alla fine e centrare la promozione.

Vorrei però dire un grazie speciale a mia moglie e alle mie figlie e una dedica a mia nonna che mi ha lasciato quest'anno ed è stata come una seconda madre, anche lei ha contribuito a questo traguardo".

La gara che ha deciso la promozione Gilardino l'ha dovuta vivere non in campo per la squalifica. "Non è stato semplice viverla dall'alto - ha sottolineato - ma abbiamo fatto una gara importante e non era semplice né scontato fare risultato oggi.

Il segreto di questa stagione? Io credo che oltre all'aspetto tattico sia stato quello di aver dato fiducia ai ragazzi e consapevolezza. Siamo riusciti a creare un Dna forte all'interno del gruppo con dei giocatori mentalizzati, preparati tatticamente per giocare certi tipi di partite con giocatori d'esperienza che abbiamo abbinato a qualche giovane".

Con Gilardino sono due i campioni del mondo del 2006 promossi in serie A dopo l'impresa di Fabio Grosso a Frosinone. "Vorrei fare i complimenti a Grosso e al Frosinone. Hanno fatto qualcosa di incredibile mantenendo la struttura dell'anno scorso". E per Gilardino ora le porte della serie A come confermato dall'ad Blazquez "ripartiamo da Gilardino" ha dichiarato. "Mi fa piacere che Blazquez dica questa cosa e lo ringrazio". (ANSA).