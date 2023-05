Prende a sprangate anziano durante furto in casa

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Un homeless tunisino di 30 anni è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L'uomo è stato riconosciuto dalla sua vittima, un anziano residente alla Spezia che è stato colpito al volto con una spranga di ferro. L'anziano ha 30 giorni di prognosi per la frattura del setto nasale e per un taglio sul labbro cui sono stati apposti punti di sutura.

I fatti si sono svolti alla Spezia. Rientrando a casa l'anziano ha visto l'uomo che frugava nella sua stanza con in mano un pezzo di ferro usato probabilmente per spaccare il vetro della finestra. L'uomo, che aveva già preso gioielli e denaro, ha reagito e ha colpito l'anziano al volto con la spranga di ferro poi è scappato passando dalla finestra infranta sul tetto di uno stabile vicino al caseggiato. L'anziano ha chiamato la polizia prima di esser trasferito all'ospedale.

La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza cittadine e il ladro è stato subito riconosciuto dagli agenti della Squadra Mobile perché identificato proprio alcuni giorni prima nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio. Dopo serrate ricerche l'uomo è stato rintracciato in centro alla Spezia vestito con gli stessi abiti indossati durante la rapina e ripresi dalle telecamere di sicurezza.

Addosso aveva ancora la somma di denaro trafugata, di un modico quantitativo di hashish, e una particolare e ben riconoscibile custodia per preziosi della quale si era impossessato durante la consumazione della rapina. Dei gioielli si era già disfatto.

L'anziano, tra l'altro, l'ha riconosciuto. (ANSA).