Pedofilia nel 2023 in Liguria adescati già 4 bambini

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - In Liguria nei primi tre mesi del 2023, sono già 4 i minori di età inferiore ai 13 anni adescati in rete e due le vittime adolescenti, tra i 14 ed i 16 anni.

Sono alcuni dati forniti dalla polizia postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Nel 2022 il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Liguria ha eseguito 30 perquisizioni per reati di pedopornografia, mentre nell'anno in corso sono già 7 i provvedimenti portati a termine, con 250 gigabyte di materiale illecito sequestrato e 600 spazi virtuali monitorati. Le operazioni di polizia giudiziaria hanno previsto anche 90 giornate di attività sotto copertura e complessivamente l'anno scorso sono state denunciate 32 persone per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, altri 5 denunciati nei primi mesi del 2023. Sempre nel 2022 sono state arrestate 3 persone in Liguria ritenute responsabili di pedopornografia on line e una nei primi mesi di questanno.

"L'adescamento - spiega la polizia - si riconferma come un fenomeno preoccupante che investe fasce di età sempre più precoci, nei luoghi della massima sicurezza percepita, come le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming. Sono le vittime più fragili e fiduciose verso gli altri, anche quando sconosciuti, e sono quelli che hanno il rapporto più spontaneo e naturale con le nuove tecnologie". Gli investigatori hanno tracciato anche un profilo degli adescatori: sono spesso uomini, con una età inferiore ai 50 anni che sfruttano sistemicamente le caratteristiche tecniche dei servizi di rete per assicurarsi l'anonimato. (ANSA).