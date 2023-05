Operaio cade da ponteggio in centro a Genova, in rianimazione

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Grave infortunio sul lavoro questa mattina in salita San Girolamo, vicino via Caffaro in centro a Genova. Un operaio di 48 anni è caduto da un ponteggio allestito al quarto piano. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino. Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti delle volanti della polizia, l'operaio stava smontando i ponteggi quando l'asse su cui si trovava si è ribaltata facendolo precipitare per circa 10 metri dentro un cortile privato. Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl3 per capire se il lavoratore stesse operando in sicurezza.

L'operaio caduto dal ponteggio in Salita San Girolamo è stato trasferito d'urgenza al San Martino dove ora è ricoverato in rianimazione. Lo rende noto il Policlinico. Le sue condizioni sono critiche.