Geo Barents: sindaco Spezia, la città non è in grado di ospitare

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAG - "Siamo in attesa del piano definitivo di ricollocazione. Ora le forze sono concentrate sulla prima accoglienza PalaExpo che non era pronto a ricevere persone perché era abbandonato da tempo e in vendita quindi si stanno apprestando le ultime necessità. Per il resto aspettiamo il piano, tenendo conto che il nostro territorio non è in grado di ospitare persone, non abbiamo né strutture né posti, abbiamo ancora un po' di ragazzi arrivati a gennaio. Speriamo di trovare soluzioni per tutti". Lo ha detto il sindaco della Spezia Peracchini che si trova al molo Garibaldi Est per l'arrivo della nave di medicins sans frontières Geo Barents.

"La normativa prevede che la Prefettura assieme al ministero degli interno dovranno trovare una soluzione per l'accoglienza - ha detto il sindaco - Non avendo trovato soluzioni a livello europeo bisogna pensare alla miglior soluzione possibile per tutto". Intanto si pensa alle strutture in concessione alla Marina Militare non utilizzate che, ha detto Peracchini "potrebbero essere una soluzione valida". (ANSA).