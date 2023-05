Geo Barents: prefetto Spezia, migranti andranno in regioni limitrofe

I migranti arrivati oggi alla Spezia a bordo della Geo Barents "verranno dislocati nelle regioni del centro nord, e comunque in regioni limitrofe. Tutto avverrà con la massima sicurezza". Lo ha detto il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini oggi sulla banchina Garibaldi mentre si stanno svolgendo le operazioni di sbarco dei 336 migranti salvati dalla nave umanitaria.

"Tutto sta procedendo bene - ha detto Inversini - Le operazioni presentano qualche incognita sui tempi perché sono 336 persone e devono essere fotosegnalati. Ma il nostro obbiettivo è di finire domenica". Per quanto riguarda i minori non accompagnati "verranno seguiti nelle province vicine. Per le donne la massima sicurezza possibile perché sono vulnerabili.

Saranno le prime a sbarcare e le prime a partire". (ANSA).