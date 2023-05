Geo Barents: Conte, mandare nave alla Spezia buffonata indegna

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - "Prendiamo atto delle rettifiche da parte del governo francese, solo noi italiani abbiamo diritto di certificare il fallimento delle politiche migratorie del nostro governo". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque stelle, durante un appuntamento elettorale a Sarzana a sostegno della candidata sindaca Federica Giorgi parlando delle recenti polemiche tra Italia e Francia sul tema dei migranti.

Oggi pomeriggio nel porto della Spezia arriverà la nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 337 migranti e salvati nel Mediterraneo: "Chi ha votato Meloni - ha detto - pensando avesse una ricetta per la politica migratoria deve prendere atto del fallimento. I blocchi navali erano una presa in giro e gli sbarchi sono quadruplicati. Mantenere persone in mare qualche giorno in più per mandare una nave alla Spezia è una buffonata indegna". (ANSA).