Geo Barents a Spezia, iniziate operazioni allestimento tende

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Sono iniziate nel porto della Spezia, esattamente sul molo Garibaldi Est dentro il terminal Lsct, le operazioni di allestimento delle tende di prima accoglienza per i 336 migranti, tra cui 52 donne (tre di loro sono incinte) e 80 minori (due di loro hanno meno di un anno) soccorsi e messi in salvo con una doppia operazione da Medicins sans Frontières a bordo della Geo Barents. La nave umanitaria dovrebbe attraccare nelle primisse ore del pomeriggio.

La Croce Rossa sta alzando le tende dove i migranti riceveranno le prime cure e verranno identificati e fotosegnalati. Poi i naufraghi a bordo di alcuni bus verranno trasferiti e ospitati al PalaFiere SpeziaExpo dove saranno accolti dalla Caritas con cibo, vestiti e servizi.

Questa è la seconda volta in cui il Governo assegna alla Geo Barents il porto della Spezia: il 28 gennaio scorso la nave con 237 migranti di cui 74 minori non accompagnati venne fatta attraccare a Calata Artom. (ANSA).