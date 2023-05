Elezioni Sarzana: Conte per Giorgi, con M5S ospedale rinforzato

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAG - "Il problema della sanità è nazionale, con situazioni locali particolarmente critiche. Qui a Sarzana in particolare c'è il problema di un ospedale che rischia di non essere più adeguato a fornire prestazioni di qualità alla cittadinanza. Per il M5S questo presidio va mantenuto e anzi rinforzato". Lo ha detto questa mattina Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, intervenuto in città a sostegno della candidatura di Federica Giorgi a sindaca. L'ex presidente del consiglio ha incontrato gli elettori in Piazza De Andrè. "Preoccupa il fatto che non si riescano a mettere a terra tutte le risorse del Pnrr per rendere il sistema sanitario nazionale più resiliente alla luce della lezione della pandemia".

Poco prima Federica Giorgi aveva invitato la sindaca in carica Ponzanelli a non definirsi una 'candidata civica'. "Stamattina va ad un incontro che dimostra il contrario, con la presenza degli assessori totiani Giampedrone e Gratarola, quando per cinque anni non ha fatto nulla sul tema", dice ad un appuntamento inerente l'ospedale San Bartolomeo che si svolge nelle stesse ore. "Inoltre manca ancora un piano antenne a questa città e abbiamo rischiato di vederne sorgere una sulla collina di Sarzanello, un simbolo per Sarzana".

"Noi reclamiamo il nostro essere sempre stato dalla parte dei cittadini - ha continuato Giorgi -. Dicono che siamo morti invece noi ci siamo e ci diamo sempre stati. Se a Sarzana riusciremo a rivalorizzare il litorale di Marinella è solo grazie a Giuseppe Conte che è riuscito a reperire fondi del Pnrr dall'Europa, risorse che questo governo non riesce a mettere in opera". (ANSA).