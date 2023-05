Calcio: Semplici, grande prestazione per battere Cremonese

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 MAG - "Ieri quando ci siamo ritrovati abbiamo parlato del nostro momento, di quanta responsabilità dobbiamo mettere in queste partite che mancano. Ogni passaggio, ogni rilancio è vita o morte dal punto di vista sportivo. Non vogliamo caricare ulteriormente il momento perché non ce n'è bisogno, ma è chiaro che dobbiamo tirare fuori qualcosa di più per invertire il trend dei risultati". Lo ha detto Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, in vista della trasferta di Cremona che rappresenta una tappa forse decisiva nella corsa salvezza dei liguri contando che il Verona dovrà giocare a Lecce il giorno dopo.

Nelle ultime cinque partite solo due i punti conquistati, ma a Bergamo contro l'Atalanta i bianchi sono andati vicinissimi a pareggiare nel finale. "Diciamo che sarà una giornata che darà indicazioni importanti per la lotta salvezza. Ho visto la Cremonese che ha affrontato il Milan, credo che con il nuovo allenatore abbiano trovato certezze e risultati. Noi siamo convinti di poter fare una grande prestazione, perché credo che solo così potremo portare a casa un risultato positivo", ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

Con sette infortunati e alla terza partita ravvicinata, sarà turn over allo Zini. "Vedo che i ragazzi dal punto di vista mentale rispondono molto bene. Questo è un gruppo straordinario da quel punto di vista, chi si deve adattare in ruoli non suoi offre comunque buone prestazioni".

Verde e Agudelo non hanno i novanta minuti, si tenterà di recuperare Nzola che è il vero trascinatore della squadra.

"Vediamo se si potrà allenare stamattina. Sarà a disposizione, ma rimane da capire se la sua condizione gli permetterà di esserci dall'inizio o a gara in corso". Infine un pensiero per i nuovi campioni d'Italia. "Congratulazioni al Napoli, a Luciano Spalletti e al suo gruppo di lavoro per lo straordinario percorso che li hanno portati allo scudetto". (ANSA).