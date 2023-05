Calcio: Sampdoria; si lavora a ristrutturazione debito

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Giorni decisivi per il futuro societario della Sampdoria con il manager Alessandro Barnaba di Merlyn Partners, Cerberus e Massimo Zanetti che continuano a lavorare per trovare una soluzione che permetta la salvezza della società senza passare dal tribunale. In questo senso il cda è al lavoro per un'operazione che permetta di facilitare il passaggio di consegne: si tratta della ristrutturazione del debito con la possibilità di 'consegnare' il club al nuovo proprietario con un debito praticamente dimezzato rispetto ai 150 milioni di oggi che avevano rappresentato un ostacolo al passaggio di proprietà.

C'è la sensazione di essere al rush finale, sicuramente il consiglio di amministrazione doriano ha creato condizioni nuove e positive per propiziare la cessione ai possibili investitori interessati tra cui Barnaba, che opera con la collaborazione di Edoardo Garrone. Al lavoro anche il colosso del private equity Cerberus che aveva analizzato il dossier anche l'estate scorsa, e Massimo Zanetti, patron della Segafredo, assistito dal suo plenipotenziario in ambito sportivo Luca Baraldi. (ANSA).