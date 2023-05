Trimestrale boom per Edilizia Acrobatica, +10,5% sul 2022

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Primo trimestre boom per Edilizia Acrobatica che da gennaio a marzo ha fatto segnare una crescita dei ricavi del 10,5% pari a 36,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Ricavi che crescono in Spagna e per le due controllate la EA110, 5 milioni e la Enigma Capital Investments LLC di Dubai con 2,2 milioni.

In particolare, in Italia, i ricavi prodotti del primo trimestre sono pari a 28,2 milioni in lieve flessione (- 12,4%) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente quanto toccarono 32,2 milioni, beneficiando, seppure non in maniera straordinaria come è evidente, degli incentivi di Stato. Ottima performance invece di EA110, la società del gruppo attiva nel settore dell'efficientamento energetico, che da sola ha registrato ricavi per 5 milioni.

"Il primo trimestre dell'anno - ha commentato Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica S.p.A. - si è aperto in maniera positiva per tutto il gruppo ed è chiaro che l'azienda non ha subito particolari contraccolpi dalla limitazione di strumenti quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, perdendo appena il 12,4% dei ricavi prodotti in Italia, ampiamente recuperato grazie alle altre controllate del gruppo". (ANSA).