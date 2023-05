Salvini, E' grazie a Italia del sì che si avvia diga di Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - "Grazie all'Italia del sì che è in questa sala. Venendo da Milano pensavo a Leonardo da Vinci e al sistema di conche sui navigli che sarebbe stato bocciato ai suoi tempi da quelli che dicono sempre no. Gli avrebbero detto che è matto. Che costa troppo. Per cui ringrazio chi riporta Genova al centro del mondo, perché era al centro del mondo con le banche, con il calcio". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla apertura del cantiere per la nuova diga del porto di Genova.

"Mi fa piacere che ci sia Paola De Micheli (ex ministro), che ha lavorato anche a questo progetto, - ha aggiunto Salvini - e voglio evidenziare che questa opera contribuirà allo sviluppo del Paese. I critici dicono che mai è stata fatta prima una diga così ma l'Italia è il paese dove si osa, dove si crea con gli ingegneri migliori al mondo. Ingegneri che portano sapienza italiana nel mondo ma non qui. Invece oggi costruiamo anche qui". (ANSA).